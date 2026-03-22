Juventus Sassuolo il rigore che fa infuriare anche i tifosi dell’Inter | le immagini della discordia – FOTO

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, è stato assegnato un calcio di rigore ai bianconeri, provocando reazioni di scontento anche tra i tifosi dell'Inter. Le immagini della scena mostrano chiaramente il momento controverso, che ha acceso discussioni tra gli appassionati di calcio. La decisione arbitrale ha attirato l’attenzione di molti, suscitando reazioni diverse sui social e nelle piazze.

Inter News 24 Juventus Sassuolo e un calcio di rigore assegnato ai bianconeri che fa infuriare anche i tifosi interisti che ripensano al derby. All’85° di Juventus-Sassuolo, il direttore di gara, dopo revisione al Var, assegna il calcio di rigore ai bianconeri per questo tocco di braccio di Idzes dopo il colpo di testa di Vlahovic. Penalty che poi Manuel Locatelli si è fatto neutralizzare di Muric e la partita è finita sul risultato di 1-1. Un rigore assegnato che ha fatto arrabbiare anche i tifosi interisti che hanno ripensato al tiro dal dischetto non assegnato nel derby per il tocco di mano di Samuele Ricci. Qui c’è una differenza di posizionamento del braccio, ma allo stesso tempo però la palla parte da posizione più ravvicinata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juventus Sassuolo, il rigore che fa infuriare anche i tifosi dell’Inter: le immagini della discordia – FOTO Articoli correlati Inter-Juve, l’episodio fa infuriare anche i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitroGli errori arbitrali stanno decisamente caratterizzando questo campionato di Serie A. Felipe Melo prende in giro la Juventus dopo la disfatta con il Galatasaray. Il gesto dell’ex bianconero fa infuriare i tifosi – FOTOCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Aggiornamenti e notizie su Juventus Sassuolo Temi più discussi: Juve-Sassuolo, moviola: rigore dubbio. Idzes col braccio, ma viene trattenuto da Vlahovic?; Braccio Idzes su Vlahovic, giusto rigore? Proteste in Juventus-Sassuolo; Moviola Juventus-Sassuolo: tocco di mano di Idzes, assegnato un rigore ai bianconeri all'86'; Juventus-Sassuolo, polemiche sul rigore: per Marelli giusto punire il fallo di mano di Idzes su Vlahovic, il motivo. Maremma impestata, facciamo un referendum? Yildiz-Vlahovic-Locatelli: cos'è successo davvero prima del rigore in Juventus-SassuoloFa rumore il rigore sbagliato da Locatelli nel finale di Juventus-Sassuolo, Spalletti ha spiegato la scelta del tiratore. La ricostruzione di quanto accaduto. calciomercato.com Il tecnico dei bianconeri torna sul penalty fallito dal centrocampista e risponde alle domande dei cronistiIl calcio di rigore fallito da Locatelli nei minuti finali di Juve-Sassuolo continua a far discutere. Un errore pesante, in un momento decisivo della gara. Il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, ... corrieredellosport.it Juventus-Sassuolo, la moviola dei giornali: rigore netto per i bianconeri facebook Juventus-Sassuolo oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com