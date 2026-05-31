La società biancoceleste ha ufficialmente smentito di aver ricevuto un’offerta di 450 milioni da JP Morgan. Il club ha precisato che non esiste alcun interesse da parte della banca statunitense per l’acquisto della società. La notizia circolata nei giorni scorsi riguardava una possibile proposta finanziaria, ma è stata smentita in modo categorico dalla società.

Lazio, arriva la smentita secca della società biancoceleste: nessun interesse di JP Morgan per l’acquisizione del club. La Lazio è intervenuta con una nota ufficiale per smentire quanto riportato oggi da Il Tempo nell’articolo firmato da Luigi Bisignani, secondo cui JP Morgan avrebbe presentato un’offerta da 450 milioni di euro per l’acquisizione del club biancoceleste. La società capitolina ha definito la notizia totalmente infondata, respingendo con decisione ogni ipotesi di trattativa o interesse da parte della banca statunitense. Un chiarimento netto, volto a spegnere sul nascere indiscrezioni che avevano rapidamente alimentato il dibattito attorno al futuro del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Lazio, smentita ufficiale del club: nessuna offerta da 450 milioni di JP Morgan

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