Il giovane centrocampista polacco, arrivato a gennaio, ha disputato appena otto minuti nell'ultima partita di campionato. Il tecnico precedente lo aveva escluso dalla formazione titolare, mentre il nuovo allenatore ha deciso di inserirlo in rosa, ma senza ancora affidargli un ruolo da titolare. La sua presenza in campo rimane limitata e le scelte tattiche continuano a influenzare il suo impiego. Nessuna decisione definitiva è stata presa riguardo al suo ruolo nel prosieguo della stagione.

Ora Adrian Przyborek attende finalmente la sua occasione nella Lazio. Con il 4-2-3-1 in arrivo con Gattuso (questo il modulo di base del nuovo tecnico biancoceleste) il diciannovenne trequartista polacco intravede quello spazio che non ha avuto nei suoi primi cinque mesi alla Lazio. È arrivato a gennaio per circa sette milioni di euro dal Pogon Szczecin. Con il club biancoceleste ha firmato un contratto fino al 2030. “Mi sento pronto, ho buone sensazioni. Ho visto discreti risultati dopo il primo allenamento, l'approccio è stato positivo. In rosa ci sono tanti calciatori forti, voglio prendere di petto la sfida, lavorare duro ed essere concentrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, Przyborek al bivio: bocciato da Sarri, rilanciato da Gattuso?

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