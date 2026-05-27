L'allenatore ha ufficialmente lasciato la Lazio, con un messaggio di ringraziamento rivolto ai tifosi. Ora è in attesa di firmare con l'Atalanta, che lo aspetta come nuovo tecnico. La società biancoceleste ha confermato la separazione e si prepara a salutare il suo ex allenatore. Al suo posto dovrebbe arrivare Gattuso, che sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club.

Ora è arrivata anche l'ufficialità: dopo una sola stagione, Maurizio Sarri e la Lazio si salutano. Il club, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha salutato il tecnico toscano: "La Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell'attività professionale". Al suo posto, sulla panchina della Lazio è tutto pronto per l'arrivo dell'ex ct della Nazionale, Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri, ufficiale l'addio alla Lazio: "Grazie Comandante". L'Atalanta lo aspetta, al suo posto Gattuso

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