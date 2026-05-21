Il tecnico è al centro di un momento decisivo, con il Napoli che aspetta una decisione e l'Atalanta che insiste per averlo in panchina. La squadra bergamasca si sta muovendo in modo deciso, confidando di convincerlo a seguire un nuovo progetto insieme a un dirigente di spicco. Nel frattempo, il tecnico deve risolvere il suo attuale contratto con la Lazio, che ancora non ha trovato una soluzione definitiva. La situazione rimane aperta e molto attentamente monitorata.

L’intrigo è servito. E la stagione delle trattative non è ancora nemmeno cominciata. Ma in attesa degli ultimi verdetti ufficiali, c’è chi pensa già al domani. E non può farne a meno. Maurizio Sarri è già l’uomo più ambito, nonostante una stagione complicata alla guida della Lazio. Il suo futuro sembra segnato da tempo, anche se si aspetterà soltanto la prossima settimana per sedersi a un tavolo col presidente Lotito e trovare una soluzione per dirsi addio. Ma intanto il Napoli pressa. E l’Atalanta rilancia. Già, tra il Comandante e il possibile ritorno nella sua Napoli c’è di mezzo la Dea. Che ha un certo fascino agli occhi di Sarri e che presto avrà nella dirigenza uno degli uomini di calcio più cari allo stesso Maurizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri, il grande bivio: Napoli attende, l'Atalanta pressa. Ma c'è il contratto con la Lazio da risolvere

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