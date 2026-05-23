Un gruppo di investitori statunitensi ha offerto due miliardi di euro per acquisire le quote societarie di una squadra di calcio. La proposta è stata rifiutata dal presidente, che ha deciso di mantenere il controllo del club. Nessun altro dettaglio sul motivo del rifiuto o sulle future intenzioni degli investitori.

De Laurentiis si tiene il Napoli, rifiutata un’offerta da 2 miliardi per le quote societarie arrivata da alcuni investitori statunitensi! Il punto. Il Napoli resterà saldamente nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro non ha intenzione di vendere il club e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo avrebbe dimostrato anche con i fatti nelle ultime settimane. Alla sede di FilmAuro sarebbe infatti arrivata una proposta per l’acquisto della maggioranza della società da circa 2 miliardi di euro, cifra molto rilevante ma comunque rifiutata dal patron. Un segnale chiaro, soprattutto in vista di una fase storica per il club partenopeo, atteso dalla stagione del centenario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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De Laurentiis deve farsi sentire, il Napoli è danneggiato!

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