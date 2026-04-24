Conte ignorato da Lukaku a Napoli si sente tradito | L'ufficio mio era lì e nessuno ha bussato

Dopo la partita tra Napoli e Cremonese, il tecnico del club ha commentato in diretta televisiva la situazione con l’attaccante belga, affermando che il suo ufficio era a disposizione ma nessuno si è presentato. Lukaku non ha interagito con il tecnico durante la visita all’area dello stadio, portando a dichiarazioni di delusione e senso di tradimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il tecnico rifila una stoccata all'attaccante belga in tv, lo fa durante le interviste dopo la vittoria del Napoli con la Cremonese. "Non ho avuto l'opportunità di parlare con lui, mi sarei aspettato almeno un messaggio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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