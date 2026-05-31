Lavoro nero e irregolarità in due osterie

Durante un controllo straordinario a Rivanazzano Terme sono state accertate irregolarità in due osterie, con sanzioni superiori ai 60.000 euro. È stata trovata una lavoratrice in nero e sono state denunciate due persone responsabili delle attività. Inoltre, un esercizio pubblico è stato sospeso immediatamente.

RIVANAZZANO (Pavia) Sanzioni per oltre 60mila euro, una lavoratrice in nero, due imprenditori denunciati e la sospensione immediata di un esercizio pubblico: è il bilancio dell’operazione di controllo straordinario che ha interessato diverse attività commerciali di Rivanazzano Terme. Il servizio ispettivo ad ampio raggio ha visto impegnato il personale del Comando territoriale coadiuvato dagli specialisti del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Pavia, dall’Ispettorato del lavoro di Pavia-Lodi e dagli agenti della Polizia locale. Il primo accertamento ha riguardato un ristorante del centro: il titolare è stato denunciato per l’installazione di impianti di videosorveglianza aziendali in totale assenza delle prescritte autorizzazioni e perché è stata rilevata la mancata revisione periodica degli estintori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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