Irregolarità e lavoratori in nero | supermulta per due imprenditori

Due imprenditori di Forio d'Ischia sono stati sanzionati con multe molto elevate e le loro attività sono state sospese. I carabinieri locali e i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno condotto un controllo approfondito volto a verificare la presenza di lavoratori in nero e il rispetto delle norme sul lavoro. Durante l’operazione sono stati riscontrati irregolarità che hanno portato alle sanzioni e alla chiusura temporanea delle attività.

Attività sospese e multe salatissime per due imprenditori di Forio d'Ischia. I carabinieri della stazione locale, insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato un servizio a largo raggio per monitorare il lavoro sommerso e la corretta applicazione della normativa di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Lavoratori in nero in un'azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza: sanzioni per 17mila euroL'attività di prevenzione e contrasto del caporalato ha portato i carabinieri della compagnia di Latina e del nucleo ispettorato del lavoro a... Irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno: denuncia e maxi-multaLo scorso mercoledì 11 febbraio 2026 i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno controllato un cantiere edile di...