Lavoro 80 ore a settimana 12 al giorno 7 giorni su 7 | scoppia la polemica per le parole del Ceo di On Caspar Coppetti Gli psicologi | Si rischiano depressione e bornout

Il CEO di una nota azienda di abbigliamento sportivo ha dichiarato di lavorare circa 80 ore settimanali, con turni di 12 ore al giorno, sette giorni su sette. La sua affermazione ha suscitato reazioni negative da parte degli psicologi, che evidenziano i rischi di depressione e burnout associati a un carico di lavoro così elevato. La media lavorativa in Svizzera si attesta tra le 41 e le 45 ore settimanali, molto inferiore rispetto alle dichiarazioni del dirigente.

Mentre la media lavorativa in Svizzera oscilla tradizionalmente tra le 41 e le 45 ore settimanali, il co-fondatore e amministratore delegato del marchio di abbigliamento sportivo On, Caspar Coppetti, rivendica di lavorarne il doppio. Il cinquantenne top manager elvetico, alla guida di un’azienda quotata a New York capace di generare lo scorso anno ricavi per oltre 3 miliardi di franchi ( con un incremento del 30% sul 2024), dedica al lavoro 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il che, calcolatrice alla mano, fa esattamente 84 ore di lavoro a settimana. Le dichiarazioni e le 80 ore settimanali. La questione è emersa pubblicamente durante un intervento di Coppetti alla borsa di Zurigo, ai microfoni di SRF Börs e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il mistero della SETTIMANA LAVORATIVA CORTA: funziona davvero

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