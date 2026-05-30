Gabriele Cirilli ha raccontato di aver sofferto di depressione e isolamento, passando molti giorni sul divano mentre sua moglie andava a lavorare. Ha aggiunto che era lei a sostenerlo economicamente, fino al momento in cui si è licenziata. La sua testimonianza si concentra sul periodo difficile caratterizzato dal senso di solitudine e dalla mancanza di motivazione.

“Ho sofferto di depressione e isolamento. Ho passato giorni sul divano, mentre mia moglie andava a lavoro”. È un racconto privo di filtri quello che Gabriele Cirilli ha consegnato a Caterina Balivo durante la puntata de “La Volta Buona” di venerdì 29 maggio. L’attore ha ripercorso le fasi più critiche dell’inizio della sua carriera, quando le difficoltà si sono trasformate in un blocco psicologico profondo, superato attraverso la fede, il lavoro e il supporto incondizionato della sua famiglia. La depressione e il superamento del tabù. Rispondendo a Caterina Balivo sul tema della salute mentale, ancora oggi spesso percepito come uno stigma,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di depressione, passavo i giorni sul divano mentre mia moglie andava a lavoro. Era lei a mantenermi, poi un giorno si è licenziata”: la confessione di Gabriele Cirilli

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All’inizio della mia carriera ho sofferto di depressione. Gabriele Cirilli #LVB x.com

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