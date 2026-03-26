Nel corso di un recente reportage, è stata documentata la situazione di un lavoratore impiegato quotidianamente in attività agricole, con turni di circa sedici ore sette giorni su sette. Parallelamente, proseguono gli incontri del progetto “Umbria Legale e Sicura”, promosso da diverse associazioni di categoria e sostenuto dalla Regione, con l’obiettivo di promuovere la legalità e la tutela dei diritti nel settore.

Appuntamento al Lab. Biciclario di Terni con “Umbria Legale e Sicura”, l’iniziativa che promuove la tutela dei diritti e contrasta lo sfruttamento lavorativo All’interno di questo percorso si inserisce il nuovo appuntamento “Parole in circolo - Lavoro, immigrazione e legalità”, in programma domani, venerdì 27 marzo 2026 alle 18.15 presso il Lab. Biciclario di Terni, in via Sant’Antonio. L’incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “Il mio nome è Balbir”, una testimonianza intensa e drammatica che racconta una storia di sfruttamento lavorativo nel cuore dell’Agro Pontino. Per anni Balbir Singh, bracciante indiano, ha lavorato fino a sedici ore al giorno, sette giorni su sette, in condizioni di vera e propria schiavitù, percependo una retribuzione minima e vivendo in una situazione di totale privazione dei diritti fondamentali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Sedici ore di lavoro al giorno nei campi, sette giorni su sette: la storia di Balbir

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