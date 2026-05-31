Lavori post-alluvione conclusi in località Castagnolo e Magrina
I lavori di ripristino dopo l’alluvione sono stati completati nelle località di Castagnolo e Magrina. Le operazioni sono state realizzate dal Comune di Predappio e riguardano interventi di importo inferiore ai 500.000 euro. Le opere hanno riguardato principalmente il ripristino di strade e infrastrutture danneggiate dall’alluvione. La gestione è stata diretta dall’amministrazione comunale senza coinvolgimento di enti esterni.
Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori per la realizzazione di due ulteriori interventi di ripristino post-alluvione, gestiti direttamente dal Comune di Predappio, in quanto di importo inferiore ai 500.000 euro e finanziati dalle ordinanze 13 e 33 del Commissario straordinario Curcio. Spiega a tal proposito il sindaco, Roberto Canali: "Sono stati sistemati due movimenti franosi sulla strada comunale di Monte Maggiore, che da Predappio Alta conduce a Baccanello e poi a Pieve Salutare di Castrocaro, rispettivamente in località Castagnolo e Magrina". L’intervento in località Magrina è stato realizzato dalla Cooperativa Montana Valle del Lamone di Brisighella, per un importo complessivo di 250. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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