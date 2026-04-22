Alfonsine ormai conclusi i lavori sulla rete idrica danneggiata dall' alluvione | un intervento da oltre 800mila euro

A Alfonsine sono stati completati i lavori sulla rete idrica danneggiata dall’alluvione, intervento che ha coinvolto una spesa superiore agli 800mila euro. Martedì l’assessore ai Lavori pubblici e la vicesindaca hanno incontrato i residenti di via Palazzone, accompagnati dai tecnici del servizio idrico del Gruppo Hera, per comunicare loro la fine dei lavori e lo stato dell’intervento realizzato negli ultimi mesi.

Martedì l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Laudini e la vicesindaca di Alfonsine Elisa Vardigli hanno incontrato, insieme ai tecnici del servizio idrico del Gruppo Hera, i residenti di via Palazzone per comunicare loro la fase conclusiva dell’intervento realizzato in questi mesi sulla rete.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Danneggiata dall'alluvione, al via i lavori sulla provinciale Cesena-SorrivoliLunedì 16 febbraio prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Strada Provinciale SP74 “Cesena – Sorrivoli”...