lavoratori in nero e insicurezza multa e denuncia

Durante l’apertura ufficiale della Bologna Wine Week, il 15 maggio, la polizia ha effettuato un maxi controllo all’interno di Palazzo Isolani, dove si svolgeva un evento con circa 900 persone e un dj set. Sono state riscontrate “gravi irregolarità” riguardo alla sicurezza, alle autorizzazioni e agli adempimenti fiscali. Sono state elevate multe e presentate denunce per lavoro in nero e condizioni di insicurezza.

Maxi controllo della polizia all’opening ufficiale della Bologna Wine Week a Palazzo Isolani del 15 maggio: durante la serata con dj set con circa 900 persone, sarebbero emerse "gravi irregolarità" in materia di sicurezza, autorizzazioni e adempimenti fiscali. Gli accertamenti, condotti dalla Questura in sinergia con Ispettorato del Lavoro, vigili del fuoco, Ausl, Siae e polizia locale, hanno portato all’identificazione di dieci lavoratori in nero alle dipendenze di due società, per le quali sono scattate la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni complessive per circa 45mila euro. Dai documenti raccolti dalla polizia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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