I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Grosseto hanno scoperto lavoratori senza contratto all’interno di una ditta di manutenzione del verde. Durante un controllo, sono state elevate multe e presentate denunce nei confronti dei responsabili dell’azienda. L’operazione ha portato alla luce irregolarità nel rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

GROSSETO – Il Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Grosseto, in linea con le finalità perseguite dall’Ispettorato nazionale del lavoro ed in sinergia con le locali stazioni dei carabinieri presenti sul territorio, ha effettuato un controllo ad una ditta esercente attività di supporto alla produzione vegetale, cosiddetta ‘senza terra’, ovvero quelle che impiegano squadre di lavoratori presso terzi, impegnata in attività di manutenzione del verde tra i filari di un podere ubicato in Magliano in Toscana. Il controllo ha consentito di sorprendere ben sei lavoratori su undici privi di regolare contratto, tre dei quali anche privi di permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lavoratori senza contratto nella ditta di manutenzione del verde: multa e denuncia

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