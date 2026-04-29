Lavoratori in nero e assenza di sicurezza stop dei carabinieri a un cantiere edile a Carini e maxi multa

I carabinieri hanno posto sotto sequestro un cantiere edile a Carini a causa di irregolarità legate al lavoro nero e alla mancanza di misure di sicurezza. L'intervento è avvenuto venerdì durante un’attività di controllo condotta dal Nil di Palermo, in connessione con un infortunio verificatosi nel dicembre precedente in un negozio di abbigliamento. Durante il sopralluogo sono state riscontrate violazioni delle norme di sicurezza e occupazione di lavoratori in nero.

I carabinieri hanno sospeso un cantiere edile a Carini per lavoro nero e mancanza di sicurezza. Gli uomini del Nil di Palermo venerdì si trovavano a Carini per svolgere attività connesse ad un infortunio sul lavoro, occorso nel dicembre scorso in un negozio di abbigliamento, quando sono stati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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