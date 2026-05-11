La migliore skincare pre matrimonio per lo sposo ovvero il programma per arrivare all’altare con un viso da sì lo voglio
Prima del matrimonio, molti sposi si concentrano sulla cura della pelle per apparire al meglio il giorno delle nozze. Esistono specifici programmi di skincare pensati per preparare il viso in modo efficace, garantendo un aspetto fresco e riposato. Questi trattamenti includono pulizie profonde, idratazioni e l’utilizzo di prodotti mirati, tutti studiati per migliorare l’aspetto della pelle in vista dell’importante evento. La scelta di una routine dedicata permette di affrontare il grande giorno con maggiore sicurezza.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il fidanzato medio nel periodo prima della nozze diventa improvvisamente disciplinato sul fronte dieta & co, ma la skincare pre matrimonio continua purtroppo a essere l’ultima delle sue preoccupazioni. Riduce carboidrati come se dovesse salire su un palco di bodybuilding, prenota partite di padel che non avrebbe mai voluto giocare, torna in palestra dopo anni di assenza e sviluppa un rapporto quasi militare con la bilancia. Tutto molto bello, finché non guarda il proprio viso.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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