Trento si fa operare per non avere figli ma l’intervento fallisce e rimane incinta | risarcita con 114mila euro

A Trento, una donna ha deciso di sottoporsi a un intervento per non avere figli, ma l’operazione non ha dato esito positivo e si è ritrovata incinta. Dopo aver avviato una causa, è stata risarcita con 114 mila euro. La vicenda ha coinvolto anche una disputa legale davanti alla Corte dei Conti, evidenziando le complicazioni di un percorso di autodeterminazione.

Quella di non voler più diventare madre era stata una scelta ponderata e definitiva. Eppure, per una donna di Trento, il percorso di autodeterminazione si è trasformato in un paradosso clinico e in una successiva battaglia legale davanti alla Corte dei Conti. Dopo essersi sottoposta a un intervento per la chiusura delle tube di Falloppio, la paziente è infatti rimasta incinta. Il motivo è emerso solo a fatto compiuto: i sanitari non avevano eseguito la legatura delle tube e, ancora più grave, non avevano informato la donna dell’esito parziale dell’operazione, lasciandola nell’errata convinzione di non essere più fertile. Il risarcimento. Il... 🔗 Leggi su Open.online

