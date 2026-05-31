Laureati L19 chiedono Laurea magistrale biennale abilitante per la scuola di infanzia no test Scienze formazione primaria
I laureati in Scienze dell'educazione L-19 che vogliono insegnare nella scuola di infanzia devono superare un test di Scienze della formazione primaria. Per ottenerla, chiedono una laurea magistrale biennale abilitante senza l’obbligo di sostenere il prova di accesso. Attualmente, il percorso prevede il superamento del test di formazione primaria come requisito per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
La richiesta è l’istituzione di una laurea magistrale biennale specialistica e abilitante, riservata ai laureati L-19, mirata esclusivamente alla scuola dell’infanzia. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Specializzazione sostegno, per Ivana Barbacci (CISL Scuola) per infanzia e primaria deve essere conseguita nel corso di Laurea in Scienze della formazione primariaUn decreto pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca stabilisce che la specializzazione sul sostegno, per chi lavora con bambini in...
GPS, perché i laureati in Scienze motorie abilitati nella classe A48 non sono in prima fascia educazione motoria nella scuola primaria?Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 3 marzo 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Attilio Varengo della...