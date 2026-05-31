Laureati L19 chiedono Laurea magistrale biennale abilitante per la scuola di infanzia no test Scienze formazione primaria

La richiesta è l’istituzione di una laurea magistrale biennale specialistica e abilitante, riservata ai laureati L-19, mirata esclusivamente alla scuola dell’infanzia. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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