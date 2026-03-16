GPS perché i laureati in Scienze motorie abilitati nella classe A48 non sono in prima fascia educazione motoria nella scuola primaria?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 3 marzo 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola, si è discusso delle graduatorie di istituto e delle sedi scolastiche. In particolare, è stata sollevata la questione sul motivo per cui i laureati in Scienze motorie abilitati nella classe A48 non sono collocati nella prima fascia di educazione motoria nelle scuole primarie.