GPS perché i laureati in Scienze motorie abilitati nella classe A48 non sono in prima fascia educazione motoria nella scuola primaria?
Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 3 marzo 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola, si è discusso delle graduatorie di istituto e delle sedi scolastiche. In particolare, è stata sollevata la questione sul motivo per cui i laureati in Scienze motorie abilitati nella classe A48 non sono collocati nella prima fascia di educazione motoria nelle scuole primarie.
Nel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola, è stata affrontata una questione relativa alle graduatorie di istituto e alla scelta delle sedi scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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