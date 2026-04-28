Specializzazione sostegno per Ivana Barbacci CISL Scuola per infanzia e primaria deve essere conseguita nel corso di Laurea in Scienze della formazione primaria

Un decreto pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca stabilisce che la specializzazione sul sostegno, per chi lavora con bambini in età infanzia e primaria, deve essere ottenuta attraverso il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria. La referente della CISL Scuola, Ivana Barbacci, ha commentato che questa misura riguarda il XI ciclo dei percorsi di specializzazione. Il decreto dettaglia le modalità di avvio e le procedure per l'accesso ai corsi.

Sul decreto pubblicato dal MUR sull'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno (XI ciclo) per l’a.a. 20252026, Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, si è espressa positivamente giudicando ragionevole l'equilibrio registrato in questa occasione tra richiesta e offerta dei percorsi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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