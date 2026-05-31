Prato si colloca al settimo posto in Italia per tasso di criminalità, secondo l’ultima classifica del Sole 24 Ore basata sulle denunce ogni 100.000 abitanti. L’assessorato alla sicurezza ha ribadito che questa tematica rappresenta una priorità. La classifica evidenzia un aumento di denunce rispetto agli anni precedenti. Nessuna informazione su interventi specifici o misure in corso è stata comunicata.

"Voglio ricordare che l’ultima classifica stilata dal Sole 24 Ore, sulla base del numero delle denunce presentate ogni 100mila abitanti, pone Prato al settimo posto nazionale tra le città con il più alto indice di criminalità. Basta già solo questo dato a ribadire come la sicurezza debba essere un tema prioritario: la città vive una situazione figlia di politiche fallimentari portate avanti in oltre dieci anni di governo Pd. Il commissario straordinario Claudio Sammartino è intervenuto facendo il possibile in pochi mesi, ma serve un intervento più profondo: invito innanzitutto il sindaco a nominare al più presto un assessore alla sicurezza, che dovrà essere una figura fondamentale ed esperta considerando i dati preoccupanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’assssorato alla sicurezza sia una priorità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente alla funivia Al Moro di Macugnaga: evacuate 100 persone, tre feriti

Notizie e thread social correlati

Sicurezza sul lavoro, Unimpresa Irpinia-Sannio e OPNIC: "Priorità alla formazione e alla prevenzione"Le recenti ispezioni effettuate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nei territori di Irpinia e Sannio hanno portato alla luce numerose...

"Divertimento sì, degrado no. La sicurezza è una priorità"Durante il fine settimana di Pasqua, il tema della sicurezza pubblica è diventato al centro della campagna elettorale, con tre dei cinque candidati...

Temi più discussi: Sicurezza, la sindaca Angelini e l’assessore Capocasa accolgono in municipio il questore Morelli; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Controllo del Vicinato: incontro pubblico informativo; L’assssorato alla sicurezza sia una priorità.

La mancata nomina dell’assessore alla Sicurezza è l’errore di Sala che consegna Milano alla destraAl posto dell’assessore arrivano un Comitato per la sicurezza cittadina e un Osservatorio per la promozione di politiche di sicurezza democratica. Mentre a fare il suo ingresso in giunta è il ... fanpage.it

Milano, a Mazzei l’assessorato a Spazio pubblico e Edilizia scolastica: Sala ha trovato la quadra (e si tiene la sicurezza)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ridefinito l’assetto delle deleghe di Giunta, conferendo a Marco Mazzei l’Assessorato allo Spazio pubblico e Edilizia scolastica, con delega alle politiche ... affaritaliani.it