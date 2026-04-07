Durante il fine settimana di Pasqua, il tema della sicurezza pubblica è diventato al centro della campagna elettorale, con tre dei cinque candidati sindaco che hanno espresso le proprie opinioni. La discussione si concentra sulla differenza tra divertimento e degrado, sottolineando come la sicurezza rimanga una priorità per il territorio. Le dichiarazioni dei candidati sono state riportate nel contesto delle recenti iniziative e delle problematiche emerse nel periodo festivo.

Il weekend di Pasqua finisce al centro della campagna elettorale. Tre dei cinque candidati sindaco, infatti, hanno detto la loro. Per Stefano Bandini, di Cervia Byzantina, "la sicurezza della movida è una priorità. Purtroppo prendiamo atto di una situazione che negli anni è progressivamente peggiorata e che ora richiede urgenti interventi concreti. Proponiamo una maggiore presenza della polizia locale nelle zone più frequentate durante le ore critiche, l’introduzione di steward nelle aree della movida nei weekend più affollati, un utilizzo più efficace dei sistemi di videosorveglianza e l’istituzione di un tavolo permanente tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e gestori dei locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Divertimento sì, degrado no. La sicurezza è una priorità"

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Si parla di: Divertimento sì, degrado no. La sicurezza è una priorità; Adesivi e foglietti. Assedio su pali e muri.

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