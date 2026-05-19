Sicurezza sul lavoro Unimpresa Irpinia-Sannio e OPNIC | Priorità alla formazione e alla prevenzione

Le recenti ispezioni effettuate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nei territori di Irpinia e Sannio hanno portato alla luce numerose irregolarità nel settore agricolo e in altri comparti, soprattutto riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le operazioni hanno riguardato diverse aziende e hanno evidenziato mancanze in ambito di norme di sicurezza e prevenzione. In risposta a queste verifiche, Unimpresa Irpinia-Sannio e l’Organizzazione Nazionale per l’Innovazione e la Competitività hanno ribadito l’importanza di investire sulla formazione e sulla prevenzione.

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Le recenti attività ispettive condotte nel territorio sannita ed irpino dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno portato all’emersione di numerose irregolarità nel comparto agricolo e non solo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riportano al centro dell’attenzione il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Formazione e prevenzione per aumentare la sicurezza sul lavoroIeri, 28 aprile, a Verona è stata celebrata la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro con una serie di eventi che hanno coinvolto... Unimpresa Irpinia Sannio: "Rischio deserto economico. Giovani in fuga"Le aree interne dell’Irpinia e del Sannio stanno vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda che rischia di compromettere il futuro economico e... RENTRI, oltre 300 imprese irpine e sannite scelgono UnimpresaUNIMPRESA IRPINIA SANNIO consolida il proprio ruolo di riferimento per le imprese del territorio nella gestione della nuova tracciabilità digitale dei rifiuti introdotta dal RENTRI, il Registro Elettr ... ntr24.tv Unimpresa Irpinia Sannio: La Caianello non può più aspettareUnimpresa Irpinia Sannio richiama con forza l’attenzione delle istituzioni e del territorio sulla necessità di imprimere una svolta definitiva alla realizzazione e al completamento dell’asse infrastru ... irpinianews.it