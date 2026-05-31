L’arte della fede Spadaro e Ragno al parco di Roselle

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Parco archeologico di Roselle, tra le rovine etrusche e il paesaggio della Maremma, si svolge una serata dedicata a temi di spiritualità e narrazione contemporanea. L’evento, organizzato da ’I Luoghi del Tempo’, vede la partecipazione di Spadaro e Ragno, che discutono sul rapporto tra fede, cinema e arte. La serata si svolge in un contesto suggestivo, tra le tracce di antiche civiltà e la natura circostante.

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GROSSETO Nel cuore del Parco archeologico di Roselle tra le tracce della città etrusca e uno dei paesaggi più suggestivi della Maremma, ’ I Luoghi del Tempo ’ propone oggi una serata dedicata al rapporto tra spiritualità, cinema e racconto contemporaneo. Un appuntamento che intreccia parola, musica e immagini attraverso protagonisti della cultura italiana come Antonio Spadaro, Tommaso Ragno e Pierluigi Di Pasquale, trasformando il Centro Visite del parco in uno spazio di dialogo tra arte, memoria e riflessione sul presente. Alle 18 si terrà ’L’ultima tentazione di Cristo’, incontro con Antonio Spadaro, Pierluigi Di Pasquale e Luca Giannini, direttore scientifico del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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