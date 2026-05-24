Spadaro al MAXXI | folla imprevista per un viaggio tra fede e cultura

Notizia in breve

Una folla imprevista ha riempito il MAXXI durante un evento dedicato a un viaggio tra fede e cultura, superando le aspettative degli organizzatori. La manifestazione prevedeva un percorso espositivo e incontri con esperti, ma l’affluenza ha superato le previsioni. Tra le installazioni, una rappresentazione simbolica di un vento senza nome è stata al centro di alcune domande sulla capacità di un’immagine astratta di esprimere il concetto di fede.