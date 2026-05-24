Spadaro al MAXXI | folla imprevista per un viaggio tra fede e cultura
Una folla imprevista ha riempito il MAXXI durante un evento dedicato a un viaggio tra fede e cultura, superando le aspettative degli organizzatori. La manifestazione prevedeva un percorso espositivo e incontri con esperti, ma l’affluenza ha superato le previsioni. Tra le installazioni, una rappresentazione simbolica di un vento senza nome è stata al centro di alcune domande sulla capacità di un’immagine astratta di esprimere il concetto di fede.
? Domande chiave Perché la folla al MAXXI ha superato ogni aspettativa degli organizzatori?. Come può un vento senza nome rappresentare il concetto di fede?. Cosa rivela lo Stretto di Messina sulla natura instabile dell'identità umana?. Come si trasforma il conflitto tra correnti in una nuova forma di pensiero?.? In Breve Partecipazione di Sinibaldi alla presentazione del volume al secondo piano del MAXXI.. Sinibaldi propone il vento di Messina come metafora della fede al pubblico.. Il dibattito analizza lo Stretto tra Scilla e Cariddi come spazio di tensione.. La riflessione collega la geografia del litorale siciliano alla natura umana.. Al MAXXI di Roma la presentazione del nuovo volume di Spadaro, intitolato È un sentimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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