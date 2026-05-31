I vecchi binari della ferrovia Santarcangelo-Urbino, dismessi da tempo, sono stati riutilizzati come parte di una nuova pista ciclabile. La strada si sviluppa lungo i materiali di recupero e le biciclette. La riqualificazione ha coinvolto il riadattamento dei binari e la creazione di un percorso dedicato alle biciclette. L’intervento mira a valorizzare le aree dismesse e a promuovere la mobilità sostenibile. La pista si estende lungo il tratto che attraversa le zone interessate.

I vecchi binari mai utilizzati della ferrovia Santarcangelo-Urbino ripartono dai materiali di recupero e dalle due ruote. Sarà una grande scultura in ferro e scarti industriali, firmata da Nikki ’Rifiutile’ Rodgerson, tra le artiste più note dei Mutoid, a fare da custode e simbolo alla nuova pista ciclopedonale. L’opera sarà svelata all’incrocio tra la via Emilia e la strada di Gronda, seconda delle cinque tappe di una pedalata collettiva nata per riaccendere un pezzo di memoria locale attraverso il riciclo e la mobilità pulita. L’appuntamento è per sabato della prossima settimana alle 9.30 alla stazione ferroviaria, da dover partirà la pedalata che inaugurerà la nuova pista ciclabile lungo l’ex ferrovia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte dei Mutoid ’pedala’ sulla nuova pista ciclabile

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