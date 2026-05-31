L’arte dei Mutoid ’pedala’ sulla nuova pista ciclabile

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I vecchi binari della ferrovia Santarcangelo-Urbino, dismessi da tempo, sono stati riutilizzati come parte di una nuova pista ciclabile. La strada si sviluppa lungo i materiali di recupero e le biciclette. La riqualificazione ha coinvolto il riadattamento dei binari e la creazione di un percorso dedicato alle biciclette. L’intervento mira a valorizzare le aree dismesse e a promuovere la mobilità sostenibile. La pista si estende lungo il tratto che attraversa le zone interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I vecchi binari mai utilizzati della ferrovia Santarcangelo-Urbino ripartono dai materiali di recupero e dalle due ruote. Sarà una grande scultura in ferro e scarti industriali, firmata da Nikki ’Rifiutile’ Rodgerson, tra le artiste più note dei Mutoid, a fare da custode e simbolo alla nuova pista ciclopedonale. L’opera sarà svelata all’incrocio tra la via Emilia e la strada di Gronda, seconda delle cinque tappe di una pedalata collettiva nata per riaccendere un pezzo di memoria locale attraverso il riciclo e la mobilità pulita. L’appuntamento è per sabato della prossima settimana alle 9.30 alla stazione ferroviaria, da dover partirà la pedalata che inaugurerà la nuova pista ciclabile lungo l’ex ferrovia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217arte dei mutoid 8217pedala8217 sulla nuova pista ciclabile
© Ilrestodelcarlino.it - L’arte dei Mutoid ’pedala’ sulla nuova pista ciclabile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Parco Granita e pista ciclabile, aria nuovaTra la palestra Carbonari e il campo Boario si respira un’aria diversa, segnata dalla recente riqualificazione dell’area.

Pista ciclabile e nuova discarica. La discussione arriva in consiglioDurante il consiglio comunale di giovedì pomeriggio a Tolentino sono state discusse due mozioni relative alla costruzione di una pista ciclabile e...

Temi più discussi: L’arte dei Mutoid ’pedala’ sulla nuova pista ciclabile; Mutonia è patrimonio del paese, Santarcangelo salva il parco artistico; Un’installazione dei Mutoid per la nuova ciclabile: sabato 6 giugno l’inaugurazione della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino; Santarcangelo: Mutonia evita le ruspe, ma la battaglia non è chiusa.

L’arte dei Mutoid scende in pista al CocoricòCose dell’altro mondo al Cocoricò, dove per altro mondo va inteso un luogo a sé stante, nato in questa provincia, dove l’arte nasce dalla materia scartata. Stiamo parlando di Mutonia, l’esperienza ... ilrestodelcarlino.it

In pista si balla con l’arte dei MutoidCocoricò e Mutonia uniscono le forze per Mutonia Easter Experience. Sarà un evento molto particolare, che unisce le esperienze e il pedigree artistico di queste due realtà romagnole. Si parte stasera ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web