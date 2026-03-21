Tra la palestra Carbonari e il campo Boario si respira un’aria diversa, segnata dalla recente riqualificazione dell’area. Dopo l’abbattimento di un rudere e di baracche abusive, il parco Granita e la pista ciclabile sono stati rimessi a nuovo, offrendo uno spazio più aperto e vivibile per i cittadini. La trasformazione è visibile e si percepisce chiaramente.

C’è un’aria nuova che soffia tra la palestra Carbonari e il campo Boario. Non è solo l’anticipo di primavera che invita a uscire di casa, ma la progressiva trasformazione di un’area rinata dopo l’abbattimento del rudere e delle baracche abusive. Nonostante i lavori siano ancora in corso e l’area in parte recintata la nuova pista ciclabile e il parco del Granita sono già stati adottati dai residenti, trasformandosi in un vivace punto di aggregazione nel cuore del quartiere più multietnico di Jesi. In questi giorni di primavera anticipata, il flusso di persone a piedi o in bici lungo il tracciato che prosegue fino a Porta Valle è costante. Il ‘nuovo’ parco del Granita, in particolare, si popola di famiglie: i bambini giocano liberi lontani dal traffico e sui giochi alcuni avvolti ancora nel cellophane e non ancora ultimati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco Granita e pista ciclabile, aria nuova

Articoli correlati

"Tombini rumorosi, poca luce e pista ciclabile rovinata": sul filobus il comitato Strada parco torna all'attacco"Come ha potuto Ansfisa rilasciare il nullaosta tecnico all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio nelle misere condizioni date...

Nuova pista ciclabile tra Via Colonnello Fincato e Via MontorioOggi l’assemblea pubblica al Centro Tommasoli per presentare ai cittadini il progetto da 500mila euro che completerà l’asse ciclabile della...

Altri aggiornamenti su Parco Granita

Argomenti discussi: Parco Granita e pista ciclabile, aria nuova.

Parco Granita e ciclabile: si vede la luceSbloccato il cantiere fermo da mesi, si punta a terminare l’intervento di riqualificazione e realizzazione della ciclabile in zona Boario e parco Granita. I mezzi sono tornati all’opera, dopo un fermo ... ilrestodelcarlino.it

Vandali al Granita Via tavoli e panchineVandali al parco Granita, sradicati gli ultimi tavoli e panchina che erano rimasti sani. L’ennesimo atto vandalico è stato messo a segno nelle ultime ore nel parco che si presenta piuttosto degradato ... ilrestodelcarlino.it