pista ciclabile e nuova discarica la discussione arriva in consiglio

Durante il consiglio comunale di giovedì pomeriggio a Tolentino sono state discusse due mozioni relative alla costruzione di una pista ciclabile e all'apertura di una nuova discarica. Entrambe le questioni sono state al centro della seduta, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle decisioni prese.

La pista ciclabile e la discarica al centro delle mozioni del consiglio di giovedì pomeriggio, a Tolentino. La consigliera di minoranza di Fratelli d’Italia Monia Prioretti impegnerà la giunta Sclavi a "verificare puntualmente tutti i tratti della parte centrale urbana della ciclabile Le Grazie-Castello della Rancia, con particolare riferimento ai punti in cui il percorso risulta mancante, interrotto, non tracciato, non segnalato o non chiaramente riconoscibile". Nella mozione (sottoscritta anche dai colleghi Silvia Tatò, Silvia Luconi e Francesco Pio Colosi) evidenzia che per parte centrale si intende il tratto tra il Ponte del diavolo e lo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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