Notizia in breve

Il PSG ha vinto due finali di Champions League consecutive, battendo l'Arsenal quest’anno e l’Inter lo scorso. L’Arsenal è stato sconfitto con un punteggio pesante, mentre il PSG ha dominato in ogni dato. Le due partite mostrano approcci diversi, ma entrambi i match si sono conclusi con la vittoria del club francese. Nessuna delle due squadre ha raggiunto un risultato diverso, confermando il dominio del PSG nelle finali recenti.