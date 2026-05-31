L'Arsenal travolta come l'Inter il PSG domina in ogni dato | i numeri impietosi delle due finali
Il PSG ha vinto due finali di Champions League consecutive, battendo l'Arsenal quest’anno e l’Inter lo scorso. L’Arsenal è stato sconfitto con un punteggio pesante, mentre il PSG ha dominato in ogni dato. Le due partite mostrano approcci diversi, ma entrambi i match si sono conclusi con la vittoria del club francese. Nessuna delle due squadre ha raggiunto un risultato diverso, confermando il dominio del PSG nelle finali recenti.
Il PSG ha vinto per due volte di fila la Champions League battendo l'Arsenal quest'anno e l'Inter la scorsa stagione: le due finali evidenziano approcci opposti ma lo stesso epilogo. Dai dati emerge un PSG superiore in ogni metrica, tra controllo totale e produzione offensiva schiacciante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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