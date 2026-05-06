L'audio del fischio chiarisce i dubbi sul rigore non dato all'Atletico contro l'Arsenal | è successivo

Un audio diffuso chiarisce che il fischio che ha negato un calcio di rigore all'Atletico Madrid contro l'Arsenal è stato successivo alla fase di gioco. La registrazione ha sollevato discussioni in Spagna, dove si critica la decisione arbitrale, ritenuta errata da alcuni commentatori sportivi. La vicenda si aggiunge alle polemiche in merito alle decisioni arbitrali che hanno coinvolto la partita, portando a un acceso dibattito tra tifosi e analisti.

In Spagna divampa la polemica per il calcio di rigore non dato all'Atletico Madrid contro l'Arsenal, qualcuno d'altra parte sostiene che una volta che aveva fermato il gioco qualche attimo prima, l'arbitro non poteva né fischiarlo né avere l'aiuto del VAR: l'audio del fischio chiarisce che avviene dopo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’audio del VAR svela l’errore sul rigore Bonny-Nico Paz: l’arbitro Massa vede bene ma fa dietrofrontA Open VAR su DAZN, Dino Tommasi analizza l'episodio da rigore di Como-Inter tra Nico Paz e Bonny. Arteta furioso per il rigore tolto all’Arsenal, l’intervista dura pochi minuti: “È inconcepibile”Il rigore assegnato e poi tolto per il fallo su Eze fa infuriare Arteta nel post partita. Tutti gli aggiornamenti L’audio del fischio chiarisce i dubbi sul rigore non dato all’Atletico contro l’Arsenal: è successivoIn Spagna divampa la polemica per il calcio di rigore non dato all'Atletico Madrid contro l'Arsenal, qualcuno d'altra parte sostiene che una volta che ... fanpage.it L'ad dell'Atletico duro: Provo vergogna per gli audio del VAR contro il BarcellonaL'Atlético Madrid attacca. Dopo il derby giocato la scorsa settimana contro il Real Madrid, il club si è lamentato dell'arbitraggio sui social media. E in seguito alla partita di sabato contro il ... m.tuttomercatoweb.com