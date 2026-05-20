Quanto guadagna l'Arsenal per la vittoria della Premier League | quasi il triplo rispetto all'Inter
L’Arsenal, dopo aver conquistato la Premier League, riceverà circa 205 milioni di euro tra premi e diritti tv. Questa cifra supera di gran lunga quella percepita da altre squadre europee, come l’Inter, e si colloca tra le più alte del continente. I premi derivanti dal campionato inglese sono notevolmente superiori rispetto a quelli di altri campionati europei, creando un divario significativo in termini di ricavi tra le squadre della Premier League e quelle delle altre leghe.
L’Arsenal vincitore della Premier League incasserà circa 205 milioni di euro tra premi e diritti tv: il confronto con gli altri campionati europei è impietoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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