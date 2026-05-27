L’Arsenal ha conquistato il titolo di campione in Premier League e si è qualificato per la finale di Champions League. Tuttavia, alcuni giornalisti britannici criticano la squadra, sottolineando la necessità di evolversi ulteriormente. Martin Samuel, sul Times, ha scritto che non basta raggiungere questi traguardi, suggerendo che la squadra debba migliorare ancora. La stampa mantiene un tono critico, evidenziando che i successi attuali non sono considerati sufficienti.

L’Arsenal ha vinto la Premier. E’ finale di Champions League. Ma no, non basta. “Devono evolversi”, scrive Martin Samuel sul Times. Ed è un pensiero abbastanza sottinteso in tutte le critiche della stampa inglese. “I calci piazzati possono ancora essere un’arma, ma se vogliono trasformare quest’anno nella loro era, Mikel Arteta deve creare una squadra più offensiva”. Non ce la fanno: il risultato, anche quello più eclatante, non è sufficiente. “La finale di Champions League dell’Arsenal contro il Paris Saint-Germain di sabato potrebbe segnare la fine di un’era; o l’inizio – scrive Samuel. È la fine perché è molto probabile che l’Arsenal di Mikel Arteta non possa più giocare così e ottenere gli stessi successi di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal ha vinto la Premier ed è in finale di Champions, ma alla stampa inglese non basta

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