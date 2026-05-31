Dopo aver perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'Arsenal ha celebrato la conquista della Premier League. La squadra ha festeggiato con un evento pubblico, senza commenti ufficiali sulla sconfitta europea. La vittoria in campionato rappresenta un risultato importante per il club, che ha concluso la stagione in testa alla classifica. Non ci sono state dichiarazioni sulla finale di Champions, mentre la festa si è concentrata sul trionfo nazionale.

Dopo la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, l'Arsenal si consola festeggiando la vittoria della Premier League. Giocatori e staff hanno sfilato per le strade di Londra a bordo di un bus scoperto, corteo diventato ormai una tradizione per molti club. I Gunners hanno vinto il campionato inglese dopo ben 22 anni di digiuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions persa? L'Arsenal non ci pensa e festeggia la vittoria della Premier

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PSG vs Arsenal in UCL Final

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