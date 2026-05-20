Champagne passeggiata alle 5 del mattino e sfottò al City | la festa dell’Arsenal per la vittoria della Premier

L’Arsenal ha conquistato il titolo di campione della Premier League dopo 22 anni grazie a un pareggio 1-1 tra Manchester City e Bournemouth. La squadra ha festeggiato con champagne e una passeggiata alle cinque del mattino, mentre alcuni tifosi hanno rivolto commenti ironici al City. La vittoria del club londinese è arrivata nel finale di stagione, con la classifica finale che ha premiato l’Arsenal come campione.

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L’Arsenal ha vinto la Premier League dopo 22 anni grazie al pareggio 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth. L’ultima partita di campionato sarà completamente inutile per la squadra di Arteta; i giocatori si sono dati alla pazza gioia con i festeggiamenti e tra loro c’era anche un italiano, ovvero Riccardo Calafiori. La notte di festeggiamenti dell’Arsenal. Athletic racconta la folle serata dei Gunners: Dall’incontro al centro sportivo del club a martedì sera, fino a una passeggiata alle 5 del mattino fuori dall’Emirates Stadium quando ormai la folla si era diradata, i giocatori sono stati finalmente liberi di lasciarsi andare alle emozioni e godersi il momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Champagne, passeggiata alle 5 del mattino e sfottò al City: la festa dell’Arsenal per la vittoria della Premier ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La sfottò delle bottiglie d’acqua diventa realtà: l’Arsenal perde col Manchester City, Premier riapertaAll’Etihad Stadium l'Arsenal cade ancora contro il Manchester City e vede svanire il vantaggio in classifica. Premier League: il City punta al sorpasso dopo lo scacco dell’ArsenalLa corsa per il titolo nella Premier League subisce una scossa decisiva questo 12 aprile, con il Manchester City pronto a sfruttare i passi falsi...