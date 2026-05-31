L’arma è il coltello o il cellulare? La vera domanda da farci sull’11enne che voleva accoltellare il prof a Trapani
L’undicenne di Trapani ha tentato di aggredire un insegnante con un coltello o un cellulare. La vicenda evidenzia come i giovani creino un’identità “protesica” online, cercando di affermarsi. La sua azione non era motivata dall’intenzione di uccidere, ma dalla ricerca di un modo per esistere. La sua condizione mostra come l’infanzia e l’adolescenza siano spesso trascurate, e i ragazzi vivano in una realtà che sembra ignorare le loro esigenze.
I ragazzi si costruiscono un'identità “protesica” online, l’undicenne di Trapani non cercava l’omicidio, cercava di esistere ma l’infanzia e l’adolescenza sono finite in fondo alla lista delle priorità e i ragazzi vivono una realtà che ha smesso di occuparsi di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
AI DramaShe Hired Him to Destroy Her Husband. Now She Can't Resist Him.
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Temi più discussi: 2 giugno 2026 - 80° Anniversario della festa della Repubblica; Non date la colpa a me: i due coltelli, la GoPro e il post, così lo studente 11enne di Trapani ha tentato di colpire il professore; Non ce l'ho con lui: parla il professore aggredito da uno studente di 12 anni a Trapani: Mi ha colpito tre volte al petto, era impassibile; Trapani celebra l’80° anniversario della Repubblica: il programma e tutti i cittadini insigniti.
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