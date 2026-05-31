L’arma è il coltello o il cellulare? La vera domanda da farci sull’11enne che voleva accoltellare il prof a Trapani

L’undicenne di Trapani ha tentato di aggredire un insegnante con un coltello o un cellulare. La vicenda evidenzia come i giovani creino un’identità “protesica” online, cercando di affermarsi. La sua azione non era motivata dall’intenzione di uccidere, ma dalla ricerca di un modo per esistere. La sua condizione mostra come l’infanzia e l’adolescenza siano spesso trascurate, e i ragazzi vivano in una realtà che sembra ignorare le loro esigenze.

I ragazzi si costruiscono un'identità “protesica” online, l’undicenne di Trapani non cercava l’omicidio, cercava di esistere ma l’infanzia e l’adolescenza sono finite in fondo alla lista delle priorità e i ragazzi vivono una realtà che ha smesso di occuparsi di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI DramaShe Hired Him to Destroy Her Husband. Now She Can't Resist Him.

Notizie e thread social correlati

Trapani, 11enne tenta di accoltellare prof e riprende l’aggressione con il cellulare, il video in direttaUn ragazzo di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello un insegnante durante le lezioni.

Trapani, 11enne tenta di accoltellare a scuola il prof di tecnologia, ripreso col cellulare e VIDEO postato sui socialUn ragazzo di 11 anni, studente di prima media, ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola di Trapani.

Temi più discussi: 2 giugno 2026 - 80° Anniversario della festa della Repubblica; Non date la colpa a me: i due coltelli, la GoPro e il post, così lo studente 11enne di Trapani ha tentato di colpire il professore; Non ce l'ho con lui: parla il professore aggredito da uno studente di 12 anni a Trapani: Mi ha colpito tre volte al petto, era impassibile; Trapani celebra l’80° anniversario della Repubblica: il programma e tutti i cittadini insigniti.

Fucili, carri armati, bombe - sono come giocattoli contro di loro! reddit

l'impunità genera emulazione la sottomissione arma la mano dei violenti x.com

11enne tenta di accoltellare il prof a scuola: la scena trasmessa in diretta socialTentato accoltellamento in classe e indagini in corso: al centro del caso il disagio giovanile e l’uso dei social tra i minori. notizie.it

Trapani, tenta di accoltellare prof a scuola: forse sfida social. Valditara: più controlliLeggi su Sky TG24 l'articolo Trapani, tenta di accoltellare prof a scuola: forse sfida social. Valditara: più controlli ... tg24.sky.it