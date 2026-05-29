trapani 11enne tenta di accoltellare a scuola il prof di tecnologia ripreso col cellulare e video postato sui social

Notizia in breve

Un ragazzo di 11 anni, studente di prima media, ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola di Trapani. Il giovane portava con sé due coltelli di piccole dimensioni. L'episodio è stato ripreso con un cellulare e il video è stato successivamente condiviso sui social media. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La Polizia sta indagando sull’accaduto.