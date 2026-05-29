Trapani 11enne tenta di accoltellare a scuola il prof di tecnologia ripreso col cellulare e VIDEO postato sui social
Un ragazzo di 11 anni, studente di prima media, ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola di Trapani. Il giovane portava con sé due coltelli di piccole dimensioni. L'episodio è stato ripreso con un cellulare e il video è stato successivamente condiviso sui social media. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La Polizia sta indagando sull’accaduto.
Il giovane frequenterebbe la prima media e avrebbe portato con sé a scuola due coltelli di piccole dimensioni. Durante l’orario delle lezioni avrebbe tentato di colpire il professore di tecnologia, indossando un casco per non farsi riconoscere, sotto gli occhi degli altri studenti presenti in aula. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulareUn studente di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello il docente di tecnologia durante le lezioni.