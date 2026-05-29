Un ragazzo di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello un insegnante durante le lezioni. L'aggressione è stata ripresa con il cellulare e trasmessa in diretta. È il secondo episodio di violenza contro un insegnante in questa regione in poche settimane. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Roma, 29 maggio 2026 – Ancora un episodio di violenza tra i banchi di scuola, e ancora una volta a farne le spese è un docente. Un ragazzino di appena 11 anni ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Il giovanissimo studente frequenta una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trapani, 11enne tenta di accoltellare prof e riprende l’aggressione con il cellulare, il video in diretta

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L'aggressione del 13enne alla prof, il video in diretta su Telegram, poi il pianto a dirotto in presidenza. E spunta l'ombra dei gruppi "incel"Un 13enne ha trasmesso in diretta su Telegram il video dell'aggressione alla docente avvenuta all’interno di una scuola.