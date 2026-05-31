L’Arezzo insegue anche Sadotti junior Cutolo pesca nel campionato Primavera

Il club aretino sta monitorando diversi giovani talenti del campionato Primavera, con il direttore sportivo che continua a effettuare sondaggi per rinforzare la rosa. In particolare, si sta valutando l’acquisto di Sadotti e junior Cutolo. Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma le operazioni di scouting sono in corso e mirano a trovare giocatori under che possano contribuire alla squadra.

di Andrea Lorentini In attesa che il mercato dell’ entri nel vivo proseguono i sondaggi da parte del ds Cutolo, sopratutto per quanto concerne gli under. Per la difesa un nome che sta circolando negli ultimi giorni è quello del capitano della Primavera del Cesena Riccardo Domeniconi. Classe 2006, nato calcisticamente come centrocampista centrale, ha completato una vera e propria evoluzione che lo ha trasformato in un calciatore poliedrico. La sua duttilità rappresenta una caratteristica che lo rende giocatore appetibile. All’occorrenza è in grado di agire con la medesima efficacia sia come terzino destro che come difensore centrale. Un mix... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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