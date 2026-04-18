Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE | Sadotti risponde a Durmisi

Nella partita valida per la 34ª giornata di Primavera 1, la squadra di casa e quella ospite sono terminate in parità con un risultato di 1-1. Dopo il vantaggio iniziale di Durmisi, Sadotti ha segnato per la squadra di casa, rispondendo al gol avversario. La cronaca dell'incontro include dettagli sulla moviola e le azioni più significative, mentre il tabellino riporta i marcatori e le sostituzioni effettuate durante la partita.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 1-1: sintesi e moviola. 41? Occasione Evangelista – Grande serpentina in area di rigore, poi calcia sull’esterno della rete 38? Gol Sadotti – Pareggio della Fiorentina. Gran botta dalla distanza del numero 5 viola che con grande libertà trova una probabile deviazione che rende il pallone imparabile per Radu.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera 1-1 LIVE: Sadotti risponde a Durmisi Notizie correlate Juve Monza Primavera 1-1 LIVE: Durmisi risponde a Fogliaro allo scadere INTERVALLOCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Juve Fiorentina Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta avanti i bianconeridi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Primavera 1. 33° giornata al via, rematch tra Parma e Juventus, test Inter per il Cesena: il programma. Pagina 1 | Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Fiorentina U20, le formazioni ufficiali del matchQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 34 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a Vinovo a partire dalle 11:00: Juventus: Radu, ... tuttojuve.com #JuvePrimavera impegnata in casa con la Fiorentina Segui con noi il match LIVE x.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona - facebook.com facebook