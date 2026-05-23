Arezzo il mercato parte dal numero 1 C’è Seghetti nel mirino di Cutolo

Il mercato dell’Arezzo si apre con un interesse per il portiere classe 2005. Il direttore sportivo Nello Cutolo sta monitorando Jacopo Seghetti, che potrebbe entrare a far parte della rosa. La scelta riguarda il ruolo di portiere, con trattative che sono in fase iniziale. Nessun altro dettaglio sui possibili accordi o altri nomi coinvolti. La squadra si prepara a definire le prime operazioni di mercato.

Comincia a muoversi il mercato dell’Arezzo. E il primo nome è quello per la porta. Il ds Nello Cutolo sta, infatti, seguendo il classe 2005 Jacopo Seghetti. Come anticipato già nei giorni scorsi, tra i pali si va verso un rinnovamento con Giacomo Venturi, titolarissimo nell’ultima trionfale stagione, in scadenza di contratto e con una carta di identità (34 anni) che cozza con quella che è la nuova linea strategica del club, ovvero un abbassamento dell’età con particolare attenzione agli under che possono garantire i contributi dal minutaggio. Seghetti è reduce da un ottimo campionato, in prestito, a Livorno con cui ha messo insieme 30 presenze ed è già stabilmente nel giro della Nazionale under 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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