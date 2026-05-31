L’Aquila ha vinto il premio Euroferr per la sua stazione ferroviaria storica. La cerimonia si è svolta ieri, con una delegazione che ha rappresentato l’Abruzzo e l’Umbria. La stazione, riconosciuta come monumento architettonico, è stata premiata per il suo valore storico e architettonico. La delegazione ha ritirato il riconoscimento durante l’evento. La stazione è stata giudicata tra le migliori in Europa per il suo stile e la sua importanza.

? Domande chiave Perché la stazione ferroviaria è diventata un monumento architettonico premiato?. Chi ha guidato la delegazione lungo il percorso tra Abruzzo e Umbria?. Come si collegano i binari di L'Aquila con quelli di Assisi?. Quale ruolo giocherà questo premio per il turismo nel 2026?.? In Breve Cerimonia tenuta durante la dodicesima edizione della Maratona Ferroviaria della Pace.. Partecipano Anna Donati, Massimo Bottini e Massimo Ferrari al percorso tra Abruzzo e Umbria.. Il percorso ha toccato le stazioni di Pescara, Rieti, Terni, Norcia e Spoleto.. Il premio passerà al Sindaco di Assisi domenica 31 maggio per l'otto-centenario francescano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila vince il premio Euroferr: trionfo per la sua stazione storica

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