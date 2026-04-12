Storica Pigato trionfo e tabù spezzato | vince Madrid primo successo Wta

Una giovane tennista di 22 anni di origine bergamasca ha ottenuto una vittoria importante in un torneo WTA in Spagna, battendo in finale la giocatrice locale con il punteggio di 6-4 6-0. Con questo risultato, si avvicina alle prime 150 posizioni della classifica mondiale, e da lunedì dovrebbe entrare tra le prime 150. È la prima volta che la giocatrice conquista un titolo di questa categoria.

TENNIS. Domenica 12 aprile la 22enne bergamasca conquista il 125 spagnolo battendo in finale la padrona di casa Bassols Ribera 6-4 6-0 e avvicina le prime 150 del ranking: da lunedì 13 dovrebbe essere n.154. Vittoria, trionfo, tabù spezzato. Domenica 12 aprile il tennis bergamasco si regala un sorriso storico con il primo successo nel circuito Wta di Lisa Pigato, capace di vincere il 125 di Madrid battendo in finale la 26enne spagnola Marina Bassols Ribera 6-4 6-0 in un match dominato ben oltre il punteggio. Il successo in Spagna per Lisa, il primo di un tennista bergamasco nel principale circuito professionistico (Atp e Wta), vale il terzo titolo del 2026, il nono in totale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta Lisa Pigato vince il torneo WTA 125 di MadridNella domenica del grande tennis c’è spazio per una nuova soddisfazione anche in casa Italia. Madrid, trionfo azzurro: Lisa Pigato schiaccia Bassols in finaleLa domenica del tennis femminile vede l’Italia protagonista a Madrid, dove Lisa Pigato ha conquistato il titolo nel torneo WTA 125.