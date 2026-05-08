L’Aquila | via libera ai 24,5 milioni per la stazione e le mura

Il Comune dell’Aquila ha approvato un finanziamento di 24,5 milioni di euro destinato ai lavori di ristrutturazione della stazione e alla messa in sicurezza delle mura storiche. Il progetto prevede modifiche alla viabilità tra via Mausonia e la stazione ferroviaria, con interventi sulle aree archeologiche per tutelarle e garantirne la fruibilità. I fondi saranno utilizzati anche per interventi di consolidamento e conservazione del patrimonio storico della zona.

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