L’Aquapark di Cilavegna, che era stato sequestrato a causa di un incendio a gennaio, è stato recentemente dissequestrato. Tuttavia, l’impianto continuerà a rimanere chiuso durante l’estate perché i tempi tecnici non permettono di effettuare gli interventi necessari per riaprirlo e affidarne la gestione.

Una cosa è sicura. Per l’estate il Tropical Aquapark di Cilavegna resterà chiuso. L’impianto è stato dissequestrato solo qualche giorno fa dopo l’ incendio di gennaio e ormai i tempi tecnici non consentono di effettuare gli interventi necessari e affidarne la gestione. Il parco acquatico di Cilavegna è uno degli insediamenti storici della Lomellina. L’ultima apertura risale all’estate di tre anni fa, comunque parziale, con vasche e scivoli inutilizzati. Il 21 gennaio l’area di via Papa Giovanni era stata oggetto di un incendio doloso divampato nella zona adibita a spogliatoi, limitrofa al locale caldaia. Già in precedenza si erano verificati vandalismi che il Comune aveva denunciato alle autorità insieme alle intrusioni di senzatetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Aquapark dissequestrato resta chiuso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il grande parcheggio resta chiuso per un giornoIl parcheggio di piazza Cambiaghi a Monza resterà chiuso per tutta la giornata di venerdì 27 marzo.

Danni maltempo, a Giampilieri il cimitero resta chiusoIl Dipartimento Servizi Ambientali-Servizio Cimiteri ha annunciato che il cimitero di Giampilieri-Molino rimarrà chiuso al pubblico fino alle 24 del...