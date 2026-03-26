Il parcheggio di piazza Cambiaghi a Monza resterà chiuso per tutta la giornata di venerdì 27 marzo. La chiusura riguarda l'area di sosta situata a pochi passi dal centro cittadino e sarà valida esclusivamente per questa data. La riapertura è prevista per il giorno successivo.

Un intervento programmato. Ecco che cosa dovranno fare gli automobilisti che hanno sottoscritto l'abbonamento A Monza il parcheggio di piazza Cambiaghi rimarrà chiuso per un giorno. Per la giornata di venerdì 27 marzo l’area di sosta a pochi passi dal centro non sarà accessibile. Monza Mobilità ha programmato per quella data gli interventi per il completamente della segnaletica. Il parcheggio – si legge sul sito del Comune di Monza - non sarà disponibile per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Gli abbonati potranno utilizzare, negli stessi orari di validità dell’abbonamento, il parcheggio di Monza Sobborghi (con accesso da via Rota) o il parcheggio di piazza Castello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Il grande parcheggio resta chiuso per un giorno

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