Il Dipartimento Servizi Ambientali-Servizio Cimiteri ha annunciato che il cimitero di Giampilieri-Molino rimarrà chiuso al pubblico fino alle 24 del 23 marzo 2026 a causa dei danni provocati dal maltempo. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei visitatori e per permettere eventuali interventi di ripristino. La chiusura riguarda l’intera struttura e si applica a ogni attività di accesso.

Lo ha disposto il Comune per garantire la sicurezza dopo i danni causati dal maltempo e in attesa degli interventi sulle alberature Il Dipartimento Servizi Ambientali- Servizio Cimiteri comunica che è stata disposta la prosecuzione della chiusura al pubblico del cimitero di Giampilieri - Molino fino alle 24 del 23 marzo 2026. La decisione si rende necessaria a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorologici del 12 e 13 febbraio, che hanno causato la caduta di diversi alberi all’interno dei cimiteri cittadini e, in particolare, nel cimitero di Giampilieri - Molino. Dalle verifiche tecniche effettuate è emerso che le operazioni di rimozione delle alberature cadute e di quelle in condizioni di instabilità, oltre alle prove di stabilità sulle altre specie arboree presenti nell’area, non sono ancora state avviate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Il cimitero di Giampilieri-Molino resta chiuso, il sindaco Basile dispone la prorogaIl cimitero di Giampilieri-Molino rimarrà chiuso per tutto il weekend ma anche nei primi giorni della prossima settimana.

Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews

Contenuti e approfondimenti su Danni maltempo

Argomenti discussi: Maltempo Messina: il cimitero di Giampilieri-Molino ancora chiuso al pubblico; Danni maltempo a Giampilieri il cimitero resta chiuso.

Maltempo, i danni ammontano almeno a 200 milioniAmmontano a circa 200 milioni i danni del ciclone Harry in Sardegna. Questa la prima stima emersa dalle ispezioni della Protezione Civile regionale. Ma è nella riunione convocata per lunedì dal ... rainews.it