Lanciano | nuove imprese unite per un mezzo dedicato ai fragili

Notizia in breve

A Lanciano, diverse imprese hanno unito le forze per finanziare un mezzo dedicato alle persone fragili. Il progetto prevede l’acquisto di un veicolo specifico destinato a servizi di assistenza e trasporto. Le aziende coinvolte hanno firmato accordi di collaborazione e hanno stanziato fondi per l’acquisto e il mantenimento del mezzo. Il nuovo servizio sarà gestito da enti locali e associazioni, senza coinvolgimento di enti pubblici. La rete di imprese mira a rafforzare il supporto alla comunità.