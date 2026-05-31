Lanciano | nuove imprese unite per un mezzo dedicato ai fragili
A Lanciano, diverse imprese hanno unito le forze per finanziare un mezzo dedicato alle persone fragili. Il progetto prevede l’acquisto di un veicolo specifico destinato a servizi di assistenza e trasporto. Le aziende coinvolte hanno firmato accordi di collaborazione e hanno stanziato fondi per l’acquisto e il mantenimento del mezzo. Il nuovo servizio sarà gestito da enti locali e associazioni, senza coinvolgimento di enti pubblici. La rete di imprese mira a rafforzare il supporto alla comunità.
? Punti chiave Come influenzerà questo nuovo modello di rete il tessuto sociale locale?. Quali aziende hanno deciso di finanziare concretamente questo progetto sociale?. Come verranno coinvolti i giovani nelle prossime fasi del piano?. Perché la collaborazione tra imprese e Comune è diventata così necessaria?.? In Breve Partecipano l'assessore Cinzia Amoroso, il vicesindaco Danilo Ranieri e il referente Gianluca Palazzetti.. Il progetto coinvolge circa trenta imprese locali e prevede la piantumazione di trenta alberi.. Il mezzo rimarrà in uso all'assessorato per un periodo di due anni rinnovabili.. L'iniziativa prevede attività educative per giovani e riqualificazione di aree verdi a Lanciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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