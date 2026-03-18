L’ex casa della ’ndrangheta, situata in via delle Grigne, è stata riqualificata e ora ospita undici appartamenti destinati alla comunità. Il progetto ha portato alla restituzione dell’immobile, precedentemente confiscato alla criminalità organizzata, alle persone più fragili. La palazzina rappresenta la conclusione di un percorso di riqualificazione e recupero di un bene precedentemente legato a attività illecite.

Si chiude uno dei progetti più significativi degli ultimi anni: la rinascita della palazzina di via delle Grigne, un immobile confiscato alla criminalità organizzata e oggi restituito alla collettività sotto forma di undici appartamenti. Ciò che un tempo era nelle mani della ’ndrangheta, diventa ora spazio dedicato a chi vive situazioni di fragilità, offrendo un tetto, un’opportunità e un nuovo inizio. "Di fatto è la conclusione di uno dei progetti più belli che esistono nella nostra città - afferma il sindaco Alberto Rossi -. In questa palazzina, undici appartamenti confiscati sono stati restituiti al patrimonio immobiliare del Comune. Lo Stato si riprende un po’ la scena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinasce l’ex casa della ’ndrangheta. Undici appartamenti alla comunità: "Uno spazio dedicato ai più fragili"

Articoli correlati

Rinasce ‘Turri 20sette’: "Uno spazio educativo per tutta la comunità"Nel cuore della stazione rinasce ‘Turri 20sette’, spazio educativo e per la comunità, finalmente rinnovato.

Leggi anche: Spazio alla letteratura, Rossella Savelli presenta il nuovo saggio dedicato alla storia della Casa del Balilla

Tutti gli aggiornamenti su Rinasce l'ex casa della 'ndrangheta...

Temi più discussi: Alloggi, poliambulatorio e uffici: cosi rinasce l' ex Casa di cura Moro di via Crispi; Rinasce l’ex casa della ’ndrangheta. Undici appartamenti alla comunità: Uno spazio dedicato ai più fragili; Terni, rinasce l'ex Gruber dopo anni di abbandono. Disco verde ai lavori per sistemare l'edificio della filatura; Come rinasce l'ex chiesa degli Almadiani: Diventa ipertecnologica per eventi, mostre e dj set | FOTO.

Rinasce l’ex casa della ’ndrangheta. Undici appartamenti alla comunità: Uno spazio dedicato ai più fragiliL’immobile di via delle Grigne confiscato alla criminalità nell’ambito dell’Operazione Tibet nel 2014. Il sindaco Alberto Rossi: Lo Stato si riprende la scena. Gli alloggi sono pronti per essere abi ... ilgiorno.it

Casa Moro, dopo vent’anni di abbandono è pronta a rinascereLa Loggia adotta il piano attuativo: l’ex ospedale sarà demolito e al suo posto sorgerà un nuovo complesso che ospiterà appartamenti e ambulatori ... giornaledibrescia.it

Si muore tutte le sere, si rinasce tutte le mattine: è così. E tra le due cose c’è il mondo dei sogni. Henri Cartier-Bresson - facebook.com facebook